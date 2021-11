Wir trauern um Thomas Lang 

Bild: Carpathia

"In Carpathia lebt Thomas ein stückweit weiter", versprechen seine Kolleginnen und Kollegen in ihrem Firmenblog . Über 250 Unternehmen vertrauen für ihre Digital-Strategie, Konzeption und Transformation auf die Expertise von Carpathia Im Jahr 2000 hatte Thomas Lang Carpathia gegründet und dieses zur führenden unabhängigen ECommerce-Unternehmensberatung der Schweiz entwickelt. Seine Motivation war es stets, den Schweizer Onlinehandel vorwärts zu bringen. Er hat den Digital Commerce Award initiiert und war jahrelang unser Partner bei der Herausgabe unseresdas wir seit vergangenem Jahr von ihm komplett übernommen haben.Zweieinhalb Jahre lang kämpfte Thomas gegen den Krebs. Am vergangenen Mittwoch ist er gestorben. Wir werden ihn immer als Partner und Freund in Erinnerung behalten.