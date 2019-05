Ticket zur DevOpsCon zu verschenken

Die digitale Transformation fordert von Unternehmen eine Hinwendung zu echter Hochleistungs-IT. Verkürzte Lieferzeiten, schnellere Wechsel der Funktionalität und deutlich gesteigerte Qualität bei der Auslieferung lassen sich mit herkömmlichen Mitteln nicht mehr erreichen. Die Antwort auf diese Herausforderungen ist der Einsatz neuester agiler Prozesse, Microservices, Continuous Delivery, Container-Technologie und Clouds. Die DevOpsCon informiert umfassend über innovative Infrastruktur und moderne Unternehmenskulturen, deren Zusammenspiel zukunftsfähiges Lean Business ermöglicht.Vom 11. bis 14. Juni erklären in Berlin mehr als 50 Speaker in Workshops, Sessions und Keynotes die wichtigsten Entwicklungen zum Thema. Die Hauptkonferenz (12. und 13. Juni) wird Powerworkshops umklammert, die am 11. und 14. Juni stattfinden. iBusiness verlost ein Ticket zur Hauptkonferenz im Wert von 1.059 Euro. Zur Teilnahme genügt eine E-Mail an die Redaktion . Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.