Amazon soll Paketversandsteuer zahlen 

Die Begründung dafür ist: Online-Plattformen - allen voran Amazon - nutzten zwar die innenstädtischen Infrastrukturen für Lieferungen und Logistik aus, beteiligten sich aber nicht oder nur unzureichend über eine Gewerbesteuer an den anfallenden Kosten. Vor allem geht es um die Kosten für eine Aufwertung und Umgestaltung der Innenstädte für die kommenden Jahre; etwa mehr Grünflächen oder Wasseranlagen, die dafür sorgen, dass Innenstädte für Besucher attraktive Orte bleiben, berichtet Spiegel Online Amazon hat in Deutschland 2019 fast 20 Milliarden an Gesamteinnahmen erwirtschaftet, dafür aber nur gut 260 Millionen an Steuern bezahlt, das sind etwa 1,4 Prozent.