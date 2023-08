24 Fragen: Kann Ihre Agentur Künstlicher Intelligenz?

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Referenzen, Ziele und genaue Spezifikationen des KI-Modells sollten immer erfragt werden, bevor man sich an eine Agentur bindet.

Künstliche Intelligenz ist Mainstream-Thema, seitdem es ChatGPT auf das öffentliche Radar gehoben hat: Seit Ende 2022/Anfang 2023 kann jeder KI, macht jeder KI und jeder will KI. Tatsächlich gibt es aber sowohl in der Expertise der Berater und Agenturen als auch in der Ausrichtung der KI-Tools schon lange enorme Kompetenz-Unterschiede.Manche Agenturen setzen schon seit Jahren KI ein, ohne es jemals an die große Glocke gehängt zu haben, manche Tools leisten seit Jahren wertvolle Dienste (etwa in Medizin, Anomalien-Detektion) ohne, dass hundert Pressemitteilungen