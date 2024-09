Nexum holt Markus Exler an Board

Digitalagenturen

Markus Exler gilt als renommierter Experte im Bereich Corporate Restructuring und Distressed M&A. Er ist zudem Leiter des von ihm gegründeten "Institute of Corporate Restructuring" an der Kufstein University of Applied Sciences . Mit der Expertise von Exler will Nexum sein Portfolio im Bereich der (digitalen) Restrukturierung und Transformation "erheblich" erweitern. "Gerade mittelständische Unternehmen stehen jetzt und in den kommenden Jahren vor immensen Herausforderungen, wollen sie mit ihrem Geschäftsmodell wieder oder weiter erfolgreich am Markt bestehen", kommentiert Georg Kühl, Vorstand der Nexum AG, die Personalie."Nexum ist dynamisch, digital und inhabergeführt. Mich reizt in der neuen Position vor allem die Möglichkeit, einen wirklich modernen Beratungsansatz umsetzen zu können, der Restrukturierung nicht vornehmlich als Kostensenkungsprogramm begreift, sondern auf Innovationen, neue digitale Geschäftsmodelle und die Optimierung der gesamten Wertschöpfungskette setzt. Nur so sind heute aus meiner Sicht nachhaltige Transformationen erfolgreich, mit einem Ansatz, den wir am Institut in Kufstein entwickelt haben", sagt Exler.Die Digitalaegntur nexum AG ist seit 17 Jahren am Markt und beschäftigt gut 200 Mitarbeitende an Standorten in Köln, Berlin, Hamburg, Nürnberg, Paderborn, Valencia (Spanien) und in Biel (Schweiz). Hinzu kommen Offshoring-Einheiten und Kooperationen in Ghana und Ruanda (Afrika).