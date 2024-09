SUNZINET baut Management um

Digitalagenturen

Alex Gruhler wechselt nach seinem langjährigen Engagement als CEO ins Advisory Board von SUNZINET . Gruhler war zunächst Auftraggeber der Agentur, bevor er sich ihr 2007 als CEO anschloss. In den Bereichen Business Development und Marketing, die er bei SUNZINET leitete, steht er als erstes Mitglied im Advisory Board nach wie vor beratend zur Seite. Zudem betreut er weiterhin Key Accounts der Agentur.Theresa Gruhler , bisher Chief Operation Officer, nimmt als erfahrenes Mitglied des Management-Teams Gruhlers Platz in der Geschäftsführung neben Gründer Georges Wolff ein. Theresa Gruhler soll als CEO künftig einen internen Fokus auf Betrieb, Finanzen und HR haben, während CEO Georges Wolff einen externen Fokus auf Strategie und Positionierung hat. Als Chief Operating Officer und Prokuristin leitete Theresa Gruhler bereits mehrere Jahre das operative Geschäft und verantwortete alle kundenorientierten Prozesse.Zudem steigt Head of Business Development Simona Mayer ins Management Board auf und soll SUNZINET in ihrer neuen Position als Chief Revenue Officer zu weiterem Wachstum antreiben. Als CRO soll Mayer neue Wachstumsmöglichkeiten identifizieren, Beziehungen mit Kunden und Partnern fördern und Marketing- und Vertriebsaktivitäten in der Agentur synchronisieren. Zusätzlich hat Mayer ab sofort Prokura.Neben Georges Wolff als CEO bleiben der Agentur auch Sebastian Spill als Chief Technology Officer und Daniel Palm als Chief Marketing Officer erhalten. Spill wird weiterhin Technologie-Vision und -Strategie von SUNZINET entwickeln und umsetzen. Palms Schwerpunkte sind insbesondere die Generierung von Leads, eine Stärkung der SUNZINET Brand sowie eine weitere Internationalisierung des Marketings.SUNZINET wurde 1999 gegründet und beschäftigt 170 Mitarbeitende. SUNZINET gehört zu den umsatzstärksten inhabergeführten Fullservice-Digitalagenturen Deutschlands und belegt im aktuellen Ranking der Inhaberagenturen Rang 9