Interaktiv-Trends 2024/2025: Beraterfantasien in der virtuellen Realität

TL;DR Abwarten in Sachen Metaverse ist für die meisten Branchen ausreichend. Wer handeln muss, weiß es längst.

Hui, das wird abgehen wie Schmitz Katze in der virtuellen Welt. So zitiert der Bank-Blog eine Studie von McKinsey , nach der das Metaversum in 2030, also in nur sechs Jahren, einen Wert haben wird von - gut anschnallen - fünf Billionen US-Dollar. Dann können wir endlich diese Simulation namens Japan abschalten, die Looser setzen nämlich eine Billion Dollar weniger pro Jahr um (Bruttoinlandsprodukt = 4,2 Billionen Dollar).Es gibt Analysen mit immer noch kühner, aber immerhin etwas geerdeterer Zahlenbasis: So wird laut den Analysten von Statista Market Insights ein Betrag von 466 Milliarden E