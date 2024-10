Chance für Entwickler: Nutzung des digitalen Personalausweises steigt signifikant

E-Government

Die Nutzung des digitalen Personalausweises ist im Jahr 2024 deutlich gestiegen. Laut der eGovernment MONITOR-Studie der Initiative D21 und der Technischen Universität München verwenden mittlerweile 22 Prozent der BürgerInnen diese digitale Funktion, im Vergleich zu 14 Prozent im Vorjahr. Dieser Zuwachs zeigt, dass immer mehr Menschen digitale Verwaltungsdienste annehmen und passende Anwendungsfälle für sich entdecken. Dennoch bleibt ein Großteil der Bevölkerung skeptisch. Etwa 75 Prozent nutzen den Online-Ausweis bislang noch nicht. Hauptgründe dafür sind fehlende Anwendungsrelevanz sowie Schwierigkeiten bei der Einrichtung der Funktion.Die steigende Akzeptanz ist insbesondere eine gute Nachricht für EntwicklerInnen von digitalen Lösungen für die öffentliche Verwaltung. Trotzdem bleibt die "Digitale Nutzungslücke" eine zentrale Herausforderung: Drei von zehn BürgerInnen wählen weiterhin den analogen Weg, um staatliche Leistungen in Anspruch zu nehmen. Im Vergleich schneiden Österreich und die Schweiz mit einer Lücke von nur 21 Prozent bzw. 19 Prozent deutlich besser ab.Die eGovernment MONITOR-Studie empfiehlt, digitale Verwaltungsprozesse einfach, schnell und intuitiv zu gestalten. So könnten EntwicklerInnen von Applikationen durch benutzerfreundliche Lösungen und eine bessere Sichtbarkeit ihrer Angebote das Vertrauen der Bevölkerung in digitale staatliche Leistungen weiter stärken.