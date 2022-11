Mediadaten jetzt auf Deutsch und Englisch verfügbar

02.11.2022 Ab sofort sind unsere Mediadaten in einer deutschen und einer englischsprachigen Version online. An der bayerischen und der plattdeutschen Version arbeiten wir noch.

Nach den deutschsprachigen HighText Mediadaten 2023 ist nun auch das englischsprachige Media Kit online abrufbar.Seit 1991 ist der HighText-Verlag der Premium-Informationsanbieter für Agenturen, Produzenten und professionelle Nutzer interaktiver Medien. Unsere Nachrichten, Hintergrundanalysen, Rankings, Produkt- und Firmenverzeichnisse erreichen dabei die Entscheidungsträger der ersten und zweiten Führungsebene von Unternehmen. Ihre Werbung erreicht also Nutzer, die für Investitionsentscheidungen in Ihren Unternehmen maßgeblich verantwortlich sind. Ihre komplexen Produkte und Services brauchen eine differenzierte Kommunikationslösung.Seit über 30 Jahren verfügt der HighText-Verlag über die Erfahrung, Anbieter erklärungsbedürftiger Digital- und Kommunikationsprodukte und -Services mit ihren Auftraggebern zusammenzubringen. Egal, ob Sie Marken-Awareness aufbauen wollen, Leads für Ihren Vertrieb generieren müssen oder sich in den Pitch-Mindset der Entscheider bringen wollen: Wir haben die richtigen Kommunikationstools dafür. Und auch die richtigen Zielgruppen. Durch die Allianz des Thinktanks für Zukunftsforschung iBusiness , dem Fachmagazin für New Marketing Management ONEtoONE und des Chef-Briefs für den Distanzhandel, Versandhausberater , können wir Ihnen zielgenau die Kommunikation anbieten, die Sie für Ihren Marketing- und Vertriebserfolg benötigen.Übrigens: Haben Sie eine Kommunikationsaufgabe, für die Sie in diesen Mediadaten keine Lösung finden? Dann entwickeln wir einfach gemeinsam mit Ihnen eine neue. Rufen Sie an. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!