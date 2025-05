Bewährte Verfahren für Exchange Server Failover und Datenrettung

Failover-Szenarien - manuell und automatisch

Die Datenbank kann aufgrund eines Fehlers nicht gemountet werden. Die Datenbank hat einen Soft-Failure erlitten und sendet den Fehler 1018 zurück. In einem solchen Fall ist eine manuelle Ausfallsicherung erforderlich, bis das Problem behoben ist.



Es gibt ein Problem mit dem Serverspeicher, auf dem die Datenbanken gespeichert sind. Dies würde ein manuelles Failover auf den sekundären Server erfordern, bis das Volume wiederhergestellt oder das Laufwerk ausgetauscht ist. Die Exchange-Datenbank wird dann zurück auf den übertragenprimären Server .



Ein plötzlicher Stromausfall aufgrund eines elektrischen Fehlers oder eines Hardwarefehlers führt zu einer Beschädigung der Datenbanken oder Transaktionsprotokolle. Dies würde zu einem automatischen Ausfall führen. Wenn der Server ausgeschaltet wird, wird das automatische Failover-Verfahren eingeleitet.



Wenn der Speicher für die Transaktionsprotokolle oder Datenbanken voll ist, kann dies zu einer Beschädigung/Unterbrechung der Datenbank oder der Transaktionsprotokolle führen. Dies würde ein manuelles Failover erfordern.



Menschliches Versagen, z.B. der Administrator hat die falsche Datenbank abgemeldet, die falsche Datenbankkopie suspendiert oder das Volume abgemeldet. Dies führt nicht zu einem automatischen Failover, hat aber Auswirkungen auf die Dienste und den Datenzugriff.

Datenrettung und Dienstleistungen

Bewährte Verfahren für Failover und Datenrettung

Die Überwachung ist entscheidend, um Probleme zu verhindern oder zu erkennen, bevor es zu spät ist. Dies beinhaltet:

Überwachung der Server-Hardware.

Überwachung des Servers in Bezug auf CPU, RAM, Speicher und I/O sowie der Netzwerkleistung.

Überwachung von Ereignisprotokollen, so dass Administratoren bei Auftreten einer Warnung oder eines Fehlers sofort reagieren und Risiken mindern können.

Überwachung der Replikation von Datenbanken zwischen den aktiven und passiven Kopien, um sicherzustellen, dass die Daten im Falle einer Katastrophe nicht verloren gehen.



Testen ist in solchen Fällen ein wichtiger Faktor. Sie sollten jedes Jahr einen vollständigen Failover-Test durchführen. Sie können auch einen Datensicherungstest durchführen. Zusätzlich zur täglichen Überprüfung der Server-/Datensicherung würden Sie eine monatliche Testwiederherstellung durchführen.



Dokumentation ist entscheidend. Jede Änderung auf dem Server sollte dokumentiert und mit einem Change Management Request (CMR) versehen werden, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten, falls etwas mit dem Server passiert.



Die kontinuierliche Optimierung und Bewertung des Systems ist wichtig für die Gesundheit des Servers und der Daten. Änderungen der Anforderungen und Bedürfnisse sowie die Optimierung von Hardware, Software und Exchange Server durch Leistungstests, Penetrationstests und Tests auf Sicherheitsschwachstellen gewährleisten die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Systems.

Wie können Daten aus beschädigten Datenbanken wiederhergestellt werden?

