Portale als Schlüssel zur digitalen Transformation: Mehrwert für Unternehmen und Kunden

B2B-Portale: Ermöglichen Interaktionen zwischen Unternehmen, Verwaltung von Beziehungen zu Lieferanten, Partnern und Kunden.

B2C-Portale: Online-Shops, die Produkte oder Dienstleistungen direkt an Verbraucher verkaufen.

Händlerportale: Bieten exklusive Funktionen und Prozesse für Transaktionen und Zusammenarbeit.

Partnerportale: Unterstützen Zulieferer und Partnerunternehmen bei Aufträgen, Kundenverwaltung und Bestellprozessen.

Beschaffungsplattformen: Effiziente Verwaltung von Beschaffungsaktivitäten.

EDI-Portale: Austausch von Geschäftsdokumenten über EDI-Standards.

Non-Profit-Portale: Verkauf von Waren und Annahme von Spenden für gemeinnützige Organisationen.

Beispiele für erfolgreiche Portalimplementierungen:

Ein Kundenportal ist ein mittelfristiges Ziel vieler Unternehmen, die digitale Touchpoints bedienen wollen. Gut strukturiert und mit relevanten Inhalten ausgestattet, hilft es, Kunden zu binden und das Geschäftsmodell zu stärken. Es kann auf End- oder Geschäftskunden (B2C oder B2B) ausgerichtet sein. Ist der Direktvertrieb nicht Teil des Modells, kann es als Händlerportal dienen. Weitere Portalarten sind:Zusätzlich gibt es B2B-Kollaborationsplattformen für dezentrale Datenökonomie und B2C- sowie C2C-Marktplätze für den Handel zwischen Privatpersonen und Unternehmen. Mischformen wie C2B und Crowdfunding werden ebenfalls genutzt.In der Maschinen- und Anlagenbauindustrie kann ein Kundenportal eine zentrale Übersicht des Maschinenparks bieten. Dies ist der erste Schritt, um einen effektiven Serviceprozess für B2B-Kunden zu gestalten. Die Abbildung und aktive Bereitstellung von Maschinendaten helfen, Ausfallzeiten zu reduzieren oder sogar zu verhindern und die Auslastung der Maschinen zu optimieren. Kunden können durch maßgeschneiderte Empfehlungen, wie dem Kauf von Ersatzteilen oder Prognosen zum Verschleiß (Predictive Maintenance), ihre Effizienz steigern. Self-Services im Portal ermöglichen es den Kunden, unabhängig von Ort und Zeit schnell und einfach Lösungen für ihre Probleme zu finden. Beispielsweise kann eine Produktionslinie inklusive prädiktiver und vergangener Belegungen dargestellt werden, was eine einfache und schnelle Kapazitätsplanung ermöglicht. Kurzfristig können neue Aufträge oder Ausfälle besser geplant und kompensiert werden.Ein Portal kann Einzelhändlern helfen, besser mit Herstellern und Kunden zu interagieren, indem es eine Übersicht aller Serviceaufträge, Verkaufschancen und Kundendaten bietet, die mit dem CRM-System des Herstellers synchronisiert sind. Ein modernes Portaldesign mit mobilem UI und App-Charakter stellt alle relevanten Informationen einfach und übersichtlich zur Verfügung. Händler können Kundengeräte registrieren, Servicemeldungen anlegen und schnell passende Ersatzteile finden, dank direkter Integration in den Ersatzteilshop des Herstellers. Dies verbessert die Servicequalität und Effizienz im Händlernetzwerk erheblich.Große Einzelhändler bieten Portale an, die sowohl Privat- als auch Geschäftskunden bedienen. Diese Portale zentralisieren alle wichtigen Informationen wie Profile, Bestellungen, Zahlungen und bieten zusätzliche Services. Für Privatkunden können Probleme wie vergessene Passwörter, fehlende Informationen über Rücksendungen oder Produktinformationen einfach gelöst werden. Für Geschäftskunden können komplexere Funktionen wie die Planung ganzer Projekte oder Installationen von Bedeutung sein. Ein Smarthome-Hersteller könnte beispielsweise ein Portal bieten, das die gesamte Steuerung der Smarthome-Anlage ermöglicht. Nutzer können Produkte registrieren, Verträge und Servicemeldungen einsehen sowie Profildaten ändern. Der Zugang zum Ersatzteilshop und der Download relevanter Produktinformationen sind ebenso einfach aus dem Portalmenü heraus möglich.Diese Portale erhöhen die Kundenbindung, optimieren Geschäftsprozesse und bieten maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Anwendungsfälle. Sie tragen wesentlich zur Effizienz und Zufriedenheit der Kunden bei, indem sie eine zentrale Anlaufstelle für alle relevanten Informationen und Interaktionen bieten.Portale sind ein unverzichtbares Werkzeug in der digitalen Transformation von Unternehmen. Sie ermöglichen nicht nur eine engere Kundenbindung, sondern optimieren auch interne Prozesse und eröffnen neue Geschäftsmöglichkeiten. Egal ob B2B, B2C oder spezielle Anwendungen wie Händler- oder Partnerportale - die richtige Implementierung kann den entscheidenden Unterschied für den Erfolg eines Unternehmens ausmachen. Unternehmen sollten daher in die Entwicklung und Pflege solcher Plattformen investieren, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben und den Mehrwert für ihre Kunden kontinuierlich zu steigern.Alles zum Aufbau von nachhaltigen eBusiness-Lösungen inklusive Portalen finden Sie im neuen Standardwerk von Sybit "SAP Commerce Cloud"