Reality-Check KI: Was sie im Marketing wirklich kann

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Die Mehrheit der hochtrabenden Versprechen, die sich um KI ranken, scheitern an deren Unfähigkeit, Unlogik und Einzelfälle zu identifizieren. Ohne den Menschen geht es nicht, manchmal sind klassische Systeme überlegen.

Künstliche Intelligenz ist ein gewaltiges Versprechen, die an sie geknüpften Erwartungen sind förmlich für das Scheitern designt. Mittlerweile scheint die Zahl derer, die ein KI-Projekt an die Wand gefahren haben oder zumindest ernüchtert vom Gespräch mit einer Fachagentur zurückgekommen sind, zu wachsen, ebenso wie das Wissen um KI und ihre Begrenzungen. So hat Professorin Doktor Claudia Bünte , KI-Expertin an der Berlin University of Applied Science , festgestellt, dass im regelmäßig von ihr erhobenen KI-Report 'Künstliche Intelligenz - die Zukunft des Marketings' ein Wert konstant