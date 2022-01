Microsoft startet branchenspezifische Cloud for Retail 

360 Grad-Blick auf die Kunden mit einheitlichen Kundenprofilen



Verbesserte Einkaufserlebnisse durch Echtzeit-Personalisierung



Aufbau einer resilienten Lieferkette in Echtzeit



Befähigung der Mitarbeitenden durch verbesserte Kommunikation und Zusammenarbeit

Ab dem 1. Februar 2022 will Microsoft eine spezielle "Cloud for Retail"-Lösung anbieten. Sie soll Unterstützung bei der Handhabung und Verarbeitung von strukturierten und unstrukturierten Daten bieten und verschiedene Datenquellen entlang der Wertschöpfungskette im Einzelhandel vereinen.Auf Basis von Microsoft Azure, Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform und Microsoft Advertising verbindet sie die Stationen der gesamten Customer Journey durch handelsspezifische Funktionen, die relevante personalisierte Erlebnisse und effizientere Betriebsabläufe bieten. Die Microsoft Cloud for Retail unterstützt die Händler dabei, den Wert ihrer Daten für einheitliche Kundenprofile, personalisierte Einkaufserlebnisse, transparente Lieferketten und die Befähigung ihrer Mitarbeitenden voll auszuschöpfen, indem sie Geschäftsprozesse optimieren und Daten in verwertbare Erkenntnisse verwandeln.Zentrale Funktionen der Microsoft Cloud for Retail im Überblick: