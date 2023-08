Der Krise zum Trotz: Digitalbranche bleibt auf Wachstumskurs

Rückkehr zu Wachstumsraten von 10 bis 11 Prozent erwartet

Branchensegment mit höchster Wachstumsrate

So lautet die Prognose des Branchenmonitors von eco - Verband der Internetwirtschaft und Arthur D. Little . Demnach erwarten die AnalystInnen ab 2024 ein verstärktes Wachstum, unter anderem getrieben durch den weiteren Anstieg der Verbraucherausgaben und Reallöhne und unterstützt durch aktuelle Entwicklungen und technologische Fortschritte, die auf Künstlicher Intelligenz basieren.Die aktuelle Wachstumsprognose für die Jahre 2020 - 2025 korrigieren die AnalystInnen daher leicht nach oben und gehen von einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 14 Prozent aus (gegenüber in 2022 prognostizierten 12,2 Prozent). In die Analyse flossen sowohl allgemeine makroökonomische Trends als auch spezifische Entwicklungen in den verschiedenen Bereichen der Internetwirtschaft ein.Auch wenn Künstliche Intelligenz (KI) kurzfristig einen geringen Umsatzeinfluss auf die Internetbranche hat, erwarten die AnalystInnen mittelfristig verstärkte Effekte und langfristig einen signifikanten Wachstumsbeitrag.Zwar mussten die Wachstumsraten für die Jahre 2022 und 2023 nach unten korrigiert werden, da die Inflation länger anhält und sich die wirtschaftliche Erholung bis zum dritten Quartal 2023 verzögert. Doch für 2024 bis 2025 versprechen die Analysen eine Rückkehr zum Wachstum:"Wir erwarten 2024-2025 eine Rückkehr zu Wachstumsraten von 10-11 Prozent, angetrieben von einer günstigen Geschäftsstimmung und einem erwarteten Anstieg der Verbraucherausgaben und Reallöhne", prognostiziert Lars Riegel , Partner bei der Unternehmensberatung Arthur D. Little (ADL). KI habe einen weiteren Meilenstein erreicht und begonnen, die meisten Branchen signifikant zu transformieren. Riegel erwartet vermehrt öffentliche und private Investitionen in KI, um Innovationen zu beschleunigen. In Deutschland kann KI-gestützte Arbeit laut Analyse die Produktivität jährlich um 0,8-1,4 Prozent steigern. Mit LLMs (Large Language Models) könnten bereits heute 15 Prozent aller Arbeitsaufgaben schneller und bei gleicher Qualität erledigt werden, der Anteil könnte zukünftig auf 56 Prozent anwachsen.Die höchsten Wachstumsraten sind laut Branchenmonitor für das Branchensegment "Services & Applications" zu erwarten. In diesem "Layer 2" des eco/ADL Schichtenmodells der Internetwirtschaft beschleunigt die Einführung von KI bei Platform-as-a-Service (PaaS) und Software-as-a-Service (SaaS)-Firmen das mittel- und langfristige Umsatzwachstum. Dies führe von 2020 bis 2025 zu einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 19,4 Prozent.Mit dem Branchensektor "Services & Applications" wächst auch das dazugehörige Segment "Cyber Security" stark, von 11 Milliarden Euro Umsatzvolumen in 2023 auf 13 Milliarden bis 2025.Nicht nur Künstliche Intelligenz zahlt auf die Nachhaltigkeitsziele ein, auch Rechenzentren leisten einen deutlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit, indem sie immer energieeffizienter werden und zugleich Abwärme zum Beheizen von Wohn-, Büro- und Industriegebäuden zur Verfügung stellen, so die Analyse.