So haben sich KI-Startups in Deutschland entwickelt

Sehr hohe Überlebensrate

KI-Startup-Gründungen haben sich in Deutschland sehr dynamisch entwickelt, wie eine Bestandsaufnahme des ZEW Mannheim zeigt: Seit 1995 wurden in Deutschland hochgerechnet mehr als 6.600 Unternehmen gegründet, deren Geschäftsmodelle eng mit dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) verbunden sind. Die Anzahl der KI-Startups stieg ab 2014 stark an und erreichte 2017 und 2018 mit jeweils mehr als 450 neu gegründeten Unternehmen einen Höchststand. 2019 ging die Anzahl der Neugründungen seit 2005 erstmals auf rund 420 Gründungen zurück und sank im ersten Pandemiejahr 2020 auf rund 310 Gründungen. Für 2021 zeichnet sich laut der Studie kein weiterer Rückgang ab. "Die hohe Dynamik und gute Performanz der Startups verdeutlicht, dass Künstliche Intelligenz ein ausgesprochenes Wachstumsfeld mit viel Raum für neu gegründete Unternehmen ist", sagt ZEW-Ökonom Dr. Christian Rammer im ZEW-Forschungsbereich 'Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik'.Rund zwei Drittel der deutschen KI-Startups befassen sich mit der Entwicklung von KI-Technologien oder KI-Anwendungen. Rund zehn Prozent sind als KI-Berater tätig. Ein gutes Fünftel der erfassten KI-Startups setzt KI als Prozesstechnik für die Herstellung eigener Produkte oder die Erbringung von Dienstleistungen ein.KI-Startups haben im Vergleich zu anderen Branchen eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit. Im Jahr 2021 waren 92 Prozent aller untersuchten KI-Startups, also gut 6.000 Unternehmen, noch aktiv - doppelt so viele wie im Durchschnitt aller Gründungen in Deutschland. Auch die Bonitätseinstufung der KI-Unternehmen - ein zentraler Indikator für wirtschaftlichen Erfolg - ist deutlich günstiger als für andere Gründungen und liegt um 13 Prozent über dem Durchschnitt aller Gründungen in Deutschland.Als Arbeitgeber sind KI-Startups ebenfalls gefragt: Die Anzahl der dort tätigen Personen nahm in den vergangenen Jahren kontinuierlich zu und erreicht 2021 voraussichtlich den Wert von rund 150.000 Beschäftigten. Fast sieben Prozent der KI-Startups hatten die Schwelle von 100 Beschäftigten überschritten. Mehr als 90 KI-Startups zählten bereits zu Großunternehmen (250 oder mehr Beschäftigte).Weiterhin zeigt die Studie, dass 93 Prozent aller KI-Startups in den zentral gelegenen Regionen Deutschlands angesiedelt sind. Im Bereich der KI-Entwickler liegt dieser Anteil sogar bei 95 Prozent. Hotspots von KI-Startups sind die Großstädte Berlin, München, Hamburg, Köln und Frankfurt. "Eine Herausforderung ist es, die KI-Startup-Szene, die stark auf die großen Agglomerationsräume in Deutschland konzentriert ist, mit der Breite der Anwenderunternehmen, die oft auch außerhalb dieser Zentralräume angesiedelt sind, zusammenzubringen. Hier könnte den spezialisierten intermediären Organisationen, die die Vernetzung der KI-Startups voranbringen, eine wichtige Rolle zukommen", sagt Rammer.