IT-Infrastruktur: Ausfall von Rechnenzentren kostet jährlich Millionen

Bild: IBM Werbevideo / Screenshot: iBusiness

Mehr als 5 Millionen Euro Schaden vermuten noch 28 Prozent der Befragten. 12 Prozent sprechen von weniger als 5 Millionen Euro, während 7 Prozent weniger als drei Millionen Euro Schaden pro Jahr vermuten. Dass Schäden in Millionenhöhe bei einem Ausfall der IT keine Seltenheit sind, bestätigt der Mit-Initiator der 7Alliance und Geschäftsführer von Inst-IT, Thomas Lechner Die Kosten eines Ausfalls haben zahlreichen Ursachen und sind auf keine Art limitiert. Sie können direkt oder indirekt verursacht werden. Direkte Kosten entstehen durch den Ausfall von Maschinen, durch die die Produktion eingestellt werden muss. Mitarbeiter können nicht mehr zufriedenstellend arbeiten, oder müssen sogar nach Hause geschickt werden. Dazu kommen Kosten, um einen möglichen Schaden wieder zu beheben. Unternehmen, die von den Leistungen eines Rechenzentrums stark abhängig sind, sollten dessen Funktionsweise in einem Blackbuilding-Test regelmäßig prüfen. Laut der 7Alliance-Studie bereiten sich Betreiben von Rechenzentren noch viel zu selten auf einen Notfall vor. (66 Prozent).Studie "Entwicklung und Zukunft der Rechenzentren 2018" wurde von dem Expertengremium der 7Alliance in Auftrag gegeben.