Whatsappokalypse: Kein Facebook, Instagram und Whatsapp 

Grund für den Ausfall sollen Konfigurationen an Netzwerkknotenpunkten gewesen sein, einen Cyberangriff, der auch diskutiert wurde, schlossen Experten relativ schnell aus. In den Morgenstunden (nach deutscher Zeit) waren alle Dienste wieder Online, berichtet jeder, unter anderem auch die Tagesschau Die Netzgemeinde versammelte sich inzwischen bei Twitter , das ein Nutzerplus im zweistelligen Millionenbereich verzeichnete. Da der, der den Schaden hat, auch online nicht für den Spott zu sorgen braucht, bestellte der Microblogging-Dienst beim Account einer Fastfood-Kette ironisch gleich mal 60 Millionen Hähnchennuggets für die Besucher. Dass der Facebook-Ausfall Thema Nummer eins in den nationalen Nachrichten in den USA war, ließ Horror-Schriftsteller Stephen King auf seinem Twitter-Account darüber philosophieren, was denn ein Indikator für Sucht sei, wenn nicht das.Für Facebook war es die Fortsetzung einer ohnehin nicht gelungenen Woche: Zuvor hatte sich die Whistleblowerin Frances Haugen zu erkennen gegeben, die dem Netzwerk die Spaltung der Gesellschaft, Verbreitung von Hassbotschaften und die Förderung von Verschwörungstheorien vorgeworfen hatte und das Bild eines Managements gezeichnet hatte, dass sich von ethischen Erwägungen weitgehend entkoppelt habe.