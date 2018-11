Black Friday und Cyber Monday: Bekannt aber weniger genutzt

Verhaltene Kauflaune im November

Hinsichtlich des Bekanntheitsgrades von Black Friday und Cyber Monday konnten beide Spartage im Vergleich zu 2017 noch einmal deutlich zulegen, so die Umfrage des Cashback-Portals Shoop.de . So waren 76 Prozent 2017 mit dem Begriff Black Friday vertraut, während es 2018 bereits 84 Prozent sind. Der Cyber Monday, das Online-Pendant zum Black Friday, kann sogar noch deutlicher an Bekanntheit gewinnen: 2017 war der Aktionstag mehr als der Hälfte der Deutschen bekannt (58 Prozent), 2018 wissen schon nahezu vier von fünf Deutschen (79 Prozent), was es mit dem Cyber Monday auf sich hat.Doch Bekanntheit allein scheint bei Black Friday und Cyber Monday kein Garant mehr dafür zu sein, dass die verfügbaren Angebote dann auch genutzt werden - auch wenn in diesem Jahr wieder Rekordumsätze erwartet werden. Während 2017 noch jeweils 72 Prozent Black Friday und Cyber Monday genutzt haben oder planten, entsprechende Angebote zum Aktionstag wahrzunehmen, sind es 2018 nicht einmal die Hälfte der Deutschen (Black Friday: 49 Prozent, Cyber Monday: 44 Prozent). Die anfängliche Begeisterung der letzten Jahre für die beiden Aktionstage scheint bei den Verbrauchern etwas nachgelassen zu haben.Aber auch wenn der gesamtdeutsche Zuspruch für den Black Friday und Cyber Monday gesunken ist, diejenigen, die ihn nutzen, tun das gerne und mit wachsender Begeisterung. So nutzen 79 Prozent der bisherigen und neuen Nutzer den Black Friday und sogar 88 Prozent den Cyber Monday um ihre Weihnachtseinkäufe zu starten. 2017 waren es noch jeweils 60 Prozent. Und 69 Prozent von ihnen warten das ganze Jahr auf diese Tage, um dann von den speziellen Angeboten zu profitieren - im Vergleich zu den 45 Prozent im Vorjahr ein deutlicher Anstieg. 57 Prozent verfallen an diesen Tagen sogar in einen Kaufrausch und kaufen mehr, als sie eigentlich wollten - immerhin ein Anstieg um knapp 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.