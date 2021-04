Neuausrichtung: Oxid eSales wird vertikaler Cloud-Anbieter 

Wachstum durch Partner

Organisatorische Weiterentwicklung

Der ECommerce-Plattform-Hersteller Oxid eSales will sein Unternehmen umstrukturieren und bietet künftig vertikale Commerce-Cloud-Lösungen an. Damit sollen das langjährige Know-how, Best-Practice-Prozesse und Funktionsbausteine verdichtet und für spitze Märkte zugänglich gemacht werden, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mir. Den Start machen die Medizintechnik- und Maschinenbau-Ersatzteilbranche. Dank der Oxid Cloud ist die Plattform für den ebenfalls spürbaren Trend, zunächst mit immer kleiner und agiler werdenden Projekten zu starten, auch als MVP (Minimum Viable Product) umsetzbar. Wesentlich geringere Projektkosten kommen auch mittelständischen Budgets entgegen und erleichtern KMUs den Einstieg in den digitalen Vertrieb.Oxid eSales setzt zukünftig bei der Realisierung von neuen Projekten wieder voll auf den Partnerkanal in allen Branchen und Unternehmensgrößen. Ein erstes Beispiel ist der Relaunch des Extension-Marktplatzes "OXID Store", der Anbietern und Händlern Shop- und Plattform-Erweiterungen sehr leicht zugänglich macht und künftig auch eine Abo-Funktion beinhaltet.Basis ist das ebenfalls gemeinsam entwickelte Angebotsmodell, das in Zukunft nicht mehr auf Editionen beruht, sondern nun mit dem Geschäft der Kunden skaliert. Bereits ab dem kleinen Cloud-Paket (Easy Entry) gibt es unbegrenzte Multishops und volle B2B-Funktionalität. Produktseitig wurden ebenfalls die Voraussetzungen geschaffen für die Umsetzung von innovativen Geschäftsmodellen durch die Partner - im Rahmen der Oxid Headless-Strategie und dem bevorstehenden Release der GraphQL API für das Frontend.Im Zuge dieser Neuausrichtung wird auch die Organisation kräftig umgebaut. Einerseits, um den Cloud First- und Plattformansatz inklusive der Stärkung des Industry Know-hows zu forcieren und andererseits, um den Partnern bei der Kundengewinnung und Projektumsetzung intensivere Unterstützung zukommen zu lassen. Die bisherige Business Unit "Professional Services" wird zu den Partnern ins Oxid Ökosystem ausgelagert. Damit erhält Oxid eSales das Wissen und die Kompetenz im Netzwerk und stärkt dieses.Gleichzeitig wird die neue Unit "Solution Catalyst" mit dem klaren Fokus auf Partner-Onboarding und Unterstützung, Consulting-Angebote für einzelne Branchen und spezielle Projekt-Herausforderungen sowie Application Management in den Industry Cloud Solutions aufgebaut. Co-Founder und langjähriger Vorstand Roland Fesenmayr plant, in den Aufsichtsrat zu wechseln und die Neuausrichtung strategisch zu begleiten.