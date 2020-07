Investitionen in KI-Startups haben sich vervielfacht

Das geht aus Angaben der Beteiligungs- und Finanzierungsplattform BuyShares.co.nz hervor. Im Jahr 2020 wurden mehr als 8 Milliarden US-Dollar eingesammelt.Im Jahr 2010 haben Startups für künstliche Intelligenz weltweit insgesamt 277,3 Millionen US-Dollar in Finanzierungsrunden gesammelt, so die Daten. In den nächsten drei Jahren stieg diese Zahl erstmals auf über eine Milliarde US-Dollar.Mit der zunehmenden Anzahl von Investitionen in Unternehmen, die Lösungen für künstliche Intelligenz anbieten, erreichte der Gesamtfinanzierungsbetrag im zweiten Quartal 2018 26,6 Milliarden Dollar, eine Verzehnfachung in acht Jahren. Statistiken zeigen, dass 2019 der größte Wertzuwachs bei den Investitionen zu verzeichnen war. Die Gesamtzahl stieg um 19,1 Milliarden Dollar und erreichte zum Jahresende 53,6 Milliarden Dollar.