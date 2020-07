Zwölf neue Nutzer in sozialen Medien pro Sekunde

23.07.2020 Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ist mittlerweile in Social Media aktiv.

Das zeigen die Ergebnisse des 'Digital 2020'-Jahresberichts von Social-Media-Management-Tool Hootsuite und Social-Media-Kreativagentur We Are Social aus dem dritten Quartal. Die Nutzungszahlen von Social Media sind in den letzten zwölf Monaten um mehr als 10 Prozent gestiegen, wobei im Vergleich zum letzten Jahr im Durchschnitt mehr als eine Million Menschen zum ersten Mal täglich die sozialen Netzwerke besuchen. Die mehr als 376 Millionen neuen User seit Juni 2019 - das entspricht rund 12 neuen Nutzern pro Sekunde - deuten darauf hin, dass die Nutzerzahlen mittlerweile noch schneller wachsen als noch zu Beginn des Jahres.