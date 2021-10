Teil 1: Das sind die Herausforderungen im Onlinehandel 

Bild: Pixabay

Corona hat den Onlinehandel in den vergangenen anderthalb Jahren kräftig gepusht. Das heißt aber nicht automatisch, dass E-Commerce ein Selbstläufer ist. Im Gegenteil, die Wettbewerbssituation hat sich verschärft, die Kundenansprüche verändern sich und der technische Aufwand für Shops steigt. iBusiness hat daher Shops und ECommerce-Dienstleister nach Markteinschätzung zu den strategischen Trends und Herausforderungen für die Entwicklung des Onlinehandels in den kommenden 18 Monaten gefragt. In dem heutigen ersten Teil handeln wir die übergeordneten Entwicklungen ab, die den deutschsprachigen Onlinehandel herausfordern. In zweiten Teil, der in der kommenden Woche erscheint, lesen Sie die konkreten Trends im E-Commerce.

Herausforderung 1: Nachhaltigkeit

Die Corona-Krise hat vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern die Auswirkungen ihrer Kaufentscheidungen auf Gesundheit und Umwelt wieder deutlicher vor Augen geführt. Konsumentinnen und Konsumenten hinterfragen Herkunft, Produktionsbedingungen und Inhaltsstoffe immer kritischer und sind auch bereit, dafür etwas mehr zu bezahlen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sehen hier die Unternehmen in der Pflicht und wollen mehr als nur moralische Appelle und Greenwashing von Unternehmen. "Insofern lässt sich dies kaum mehr als Trend bezeichnen, sondern als eine dauerhafte Veränderung des Konsumentenverhaltens", sagt Wilfried Beeck , CEO EPages . Dass das Thema Nachhaltigkeit im E-Commerce angekommen ist und auch nicht mehr weggeht, bestätigt Lars Schade , verantwortlich für das Hersteller- und Lieferantenmanagement bei der Beschaffungsplattform Mercateo Unite "Besonders durch den Klimawandel und seine unmittelbaren Auswirkungen wird sich dieses Kundenbedürfnis in den nächsten Jahren weiterentwickeln und verstärken", erklärt Sa