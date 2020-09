DHL erhöht erneut die Preise für Händler 

Kritik aus den Handelsverbänden

Der Paketdienstleister Deutsche Post DHL erhöht zum Jahreswechsel die Paketpreise für Händler. Betroffen sind Geschäftskunden mit mindestens 200 Paketen pro Jahr, aber auch Großkunden mit individuell vereinbarten Konditionen. Zur Begründung führte der Dienstleister stark gestiegene Transportkosten, höhere Personalkosten sowie die Investitionen in den Ausbau der Post- und Paketinfrastruktur an.Besonders ausgeprägt seien die Preiserhöhungen bei schweren Paketsendungen über 20 Kilogramm. Konkrete Angaben zum Ausmaß der Preisanhebung machte das Unternehmen nicht. Dies unterscheide sich teilweise von Kunde zu Kunde.Der ECommerce-Verband BEVH übte Kritik an den Plänen der Post. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa erklärte Hauptgeschäftsführer Christoph Wenk-Fischer , die Preisanhebung würde vor allem kleine und mittelständische Unternehmen treffen, die den Preisforderungen des Logistikriesen nicht genug Verhandlungsmacht entgegensetzen könnten. Dies sei gerade in der Zeiten der Corona-Krise ein fatales Signal.