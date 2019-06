Dmexco: KI ist der wichtigster Trend

Bild: Sebastian Halm

Marketing-Alltag: Content Marketing und Programmatic Advertising top

Im Alltag der Marketer sind die Prioritäten zwischen dem, was einerseits "grundsätzlich wichtig" ist und andererseits "von Bedeutung für das Tagesgeschäft" durchaus unterschiedlich verteilt. Bei der Frage nach der grundsätzlichen Bedeutung von Trends sind sich die Marketer einig: 76 Prozent der deutschen Befragten schreiben der Künstlichen Intelligenz die höchste Bedeutung zu. Dicht gefolgt von Personalisierung (75 Prozent) und Customer Experience Design (71 Prozent). Zu diesem Fazit kommt die aktuelle Trendumfrage der Dmexco mit 854 nationalen und 270 internationalen Teilnehmern.Eine ähnliche Einschätzung zeigt sich international: Zwar wird hier Personalisierung mit 65 Prozent an erster Stelle gesehen, aber Künstliche Intelligenz (64 Prozent) und Customer Experience (57 Prozent) sind auch hier unter den Top-Nennungen der aktuellen Trends.Gefragt nach der Bedeutung für ihre operative Arbeit zeigt sich aber ein etwas anderes Bild: National wird dem Content Marketing derzeit die höchste Bedeutung zugewiesen (71 Prozent), Personalisierung (69 Prozent) und Customer Experience (62 Prozent) folgen dahinter. Der Einsatz Künstlicher Intelligenz hingegen spielt operativ noch keine große Rolle. Am wenigsten Bedeutung - sowohl grundsätzlich, als auch im Marketing-Alltag - geben die Befragten dem Thema Mixed Reality. Nur 19 Prozent sehen hier eine Relevanz für ihre operative Umsetzung.International zeichnet sich ein leicht anderes Bild: Personalisierung ist nicht nur der Trend mit der höchsten Bedeutung, sondern liegt auch für die operative Arbeit derzeit mit 64 Prozent an erster Stelle. Gefolgt von Marketing Automation (56 Prozent) sowie Programmatic Advertising (56 Prozent). Auf dem letzten Platz sehen auch international die Befragten die operative Bedeutung von Mixed Reality. Nur 22 Prozent der Befragten sehen eine hohe Bedeutung der Technik für sich.