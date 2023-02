"In einem Markt mit schmalen Gewinnspannen können Fehler fatale Folgen haben. Das gilt insbesondere in Krisenzeiten. Der starke Rückgang der Neufahrzeugverkäufe und der gleichzeitige Anstieg der Gebrauchtwagenpreise stellt eine große Herausforderung für die Automobilbranche dar", sagt Marco Marlia , CEO und Mitgründer von MotorK , SaaS-Anbieter für den Automobilvertrieb in EMEA. Die Lager- und Lieferprobleme nach den Produktionsstopps durch die anhaltende Chip-Knappheit und den Mangel an Rohstoffen werden den Markt auch in den kommenden Monaten beeinflussen. Die Hersteller leiden nach wie vor unter fehlenden Komponenten, was sich unwiderruflich in der Verfügbarkeit des Endprodukts beim Händler niederschlägt. Diesen Zustand können die Akteure der Automobilindustrie nicht direkt kontrollieren. Aber es gibt andere Dynamiken, die von den strategischen und takti