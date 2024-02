IT-Sicherheit: Experten warnen vor neuer Ransomware

Ransomware/Cybercrimes

Mögliche Verbindung zu bekannten Windows-Ransomware-Gruppen

Sie bietet den Cyberkriminellen verschiedene bemerkenswerte Funktionalitäten. Bitdefender warnt jetzt schon vor Abschluss seiner Untersuchungen vor der Bedrohung, welche die Experten als 'Trojan.MAC.RustDoor'. bezeichnen. Indizien sprechen für eine mögliche Verbindung zu bekannten Windows-Ransomware-Gruppen.Erste Samples lassen sich bis auf den frühen November 2023 zurückverfolgen, die jüngsten Samples beobachteten die Externen am 2. Februar 2024. So war die Hardware also für mindestens drei Monate unentdeckt. Beim Eindringen tarnen sich Varianten scheinbar als Visual Studio-Updates. Eine Variante kann sich offenbar für das Spoofen von Administratorpasswörtern als verschiedene Applikationen tarnen.Angreifer können mit dieser Malware gezielt nach spezifischen Daten oder Datentypen suchen und diese an das Command-and-Control-Center hochladen. Cyberkriminelle können gezielt nach Größe, Erweiterungen und Directories suchen oder letztere von der Suche ausschließen.Mit den gegebenen Informationen lässt sich die Kampagne nicht mit hinreichender Sicherheit einer cyberkriminellen Gruppe zuordnen. Artefakte und Indicators of Compromise deuten auf einen möglichen Bezug zu den Betreibern der BlackBasta und ALPHV/BlackCat-Ransomware.