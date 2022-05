Stackit: Schwarz-Gruppe öffnet Cloud-Lösung

100 Prozent "Made in Germany"

Die Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland) öffnet ihre EU-sichere und ausschließlich in Deutschland gehostete Cloud-Lösung Stackit . Dabei handelt es sich um eine leistungsfähige Cloud- und Colocation-Infrastruktur-Lösung, die von der Handelsgruppe ursprünglich entwickelt wurde, um die eigene digitale Transformation voranzutreiben.Stackit soll den besonderen Sicherheits- und Servicebedürfnissen hiesiger Unternehmen entsprechen. Datensicherheit und -schutz haben daher schon beim Aufbau höchste Priorität genossen. Die Rechenzentren von Stackit befinden sich in Deutschland und bieten eine 24/7-Betreuung mit effektiven Recovery-Strategien bei eventuellen Ausfällen durch externe Faktoren, wie etwa Naturereignissen. Innerhalb der Schwarz Gruppe ist diese Lösung bereits seit 2019 im Einsatz und hat dort ihre Zuverlässigkeit auch zu Peak-Zeiten tagtäglich unter Beweis gestellt.Der Leistungsumfang der Stackit-Cloud ist bedarfsorientiert ausgerichtet und individuell anpassbar. So lässt sich das System für Organisationen ohne vorhandene Digitallösungen bis hin zu solchen mit etablierten, jedoch isolierten und abgeschnittenen IT-Landschaften gleichermaßen einfach implementieren. Die physische Architektur des Systems erlaubt dabei einen individuellen und direkten Einstieg in die Cloud, heißt es vom Unternehmen.Die Lösung erlaubt Kunden aber nicht nur eine deutliche Vereinfachung ihres Betriebs, ihrer Prozesse sowie der dazugehörigen Systeme, sondern stellt auch noch aus einem anderen Grund einen Meilenstein dar: "Mit Stackit wird erstmals eine Cloud-Lösung verfügbar, die zu 100 Prozent "Made in Germany" ist und sich an den hohen Anforderungen sowie am Sicherheitsbedarf der Unternehmen und Verwaltungen orientiert", erläutert Rolf Schumann , Vorstandsvorsitzender von Schwarz Digital. Damit liefere die Schwarz Gruppe eine Antwort auf Forderungen der Politik nach einer überzeugenden europäischen Alternative zu den Cloud-Angeboten außereuropäischer Anbieter inklusive eines Colocation-Services.