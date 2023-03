Finc3 liefert Amazon-Software für große Markenhersteller

Die Software Catapult richtet sich insbesondere an Unternehmen mit komplexen Sortimenten, denen die meisten bestehenden Amazon-Tools nur unzureichend gerecht werden. Die Logik von Catapult entspricht klassischen Vertriebstools - gesteuert werden kann nach Region und Produktgruppe, nicht nur nach Einzelprodukt. Entstanden ist die Software im Rahmen der Agentur-Beratung entstanden.Geschäftsführer Tim Nedden argumentiert, dass sich viele Unternehmen im D2C-Geschäft mit der Ausschöpfung der Wachstumschancen auf Marktplätzen schwer täten, weil "die Amazon-Daten vielfach nicht in die Steuerungslogik passen: Amazon bietet viel mehr und tiefergehende Daten als andere Handelskanäle." Klassische Amazon-Tools machten diese Datenvielfalt zwar einsehbar - aber vor allem auf Einzelproduktebene, weil sie sich an Hersteller mit überschaubaren Sortimenten richten, insbesondere an Marktplatzhändler. Catapult gehe bewusst einen anderen Weg: "Hersteller von LED-Lampen, Batterien, Werkzeugen und vielen anderen Produkten bieten teilweise tausende Typen an - und das in mehreren Ländern. Tools, mit denen man auf Einzelproduktebene steuert, helfen diesen Unternehmen nicht weiter".Catapult ist das erste Softwareprodukt von Finc3. Die Basis ist bereits seit vielen Jahren in der Kundenberatung von Finc3 im Einsatz. Technologisch setzt Catapult auf dem Microsoft-Produkt Power BI auf , Teil von Microsoft365.Die Preise beginnen ab 750 Euro pro Monat.