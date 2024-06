Deutsche Firmen nutzen KI im Russisch-Roulette-Modus

Künstliche Intelligenz

28.06.2024 Die Mehrheit (57 Prozent) der Unternehmen in Deutschland setzt Generative AI (also ChatGPT und ähnliche Lösungen) bereits ein, aber die wenigsten (4 Prozent) haben dafür bereits eine Infrastruktur, die einen sicheren Betrieb möglich macht und den kommenden staatlichen Vorschriften genügt.

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Das sagen IT-Entscheider im Rahmen einer aktuellen Studie im Auftrag des Daten- und KI-Experten SAS. Gerade einmal 2 Prozent haben Systeme implementiert, mit denen sich eine Voreingenommenheit der Daten (Bias) in den Modellen messen lässt.Ein ebenso geringer Anteil gibt an, potenzielle Bedrohungen für den Datenschutz erkennen zu können. Entsprechend groß sind die Bedenken der IT-Experten, rund zwei Drittel befürchten Lücken bei Datenschutz und Datensicherheit.Deutsche Verbraucher sehen die Unternehmen aber bei KI mit in der Pflicht und glauben, dass die Marken eine Mitverantwortung für eine verantwortungsvolle Nutzung von KI tragen, allerdings weniger als etwa die Gesetzgeber oder die Anbieter von KI-Lösungen.