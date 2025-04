Dominik Witte ist neuer Chef von DialogData

Personalie

Technologiekompetenz in der Gruppe gebündelt

Dominik Witte bleibt zugleich in seiner Funktion als Chief Sales Officer (CSO) der basecom GmbH & Co. KG tätig, ebenfalls Teil der GROW Digital Group Mit der Doppelspitze will DialogData einen wichtigen Impuls für die strategische Weiterentwicklung der Technologie-Säule innerhalb der GROW Digital Group setzen: Hier vereinen sich drei spezialisierte Dienstleister: basecom, DialogData und redhotmagma . Ziel ist es, technologische Exzellenz und digitale Innovation in einer schlagkräftigen Einheit zu bündeln.Im Fokus der Technologie-Säule der GROW stehen "maßgeschneiderte Dienstleistungen" für die digitale Transformation: Das gemeinsame Leistungsspektrum reicht von gezieltem Digital Consulting über ECommerce-Lösungen bis hin zu Konfiguratoren und Digital Experience Plattformen."Die Bündelung technologischer Kompetenz ist ein wichtiger Schritt für die Zukunftsfähigkeit der gesamten Gruppe", so Dominik Witte. "Ich freue mich, die Weiterentwicklung von DialogData als Teil dieses Verbunds aktiv mitzugestalten ? mit dem Ziel, Synergien zwischen den Unternehmen noch gezielter zu nutzen und Prozesse strategisch sowie operativ zu verzahnen."Auch Co-Geschäftsführer Michael Büttner begrüßt die neue Aufstellung: "Mit Dominik Witte gewinnen wir einen erfahrenen Kollegen für die gemeinsame Führung. Unsere Kompetenzen ergänzen sich optimal ? damit sind wir hervorragend aufgestellt, um DialogData und die Technologie-Säule der GROW strategisch weiterzuentwickeln und unsere KundInnen noch erfolgreicher zu begleiten."