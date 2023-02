Ebay-Nutzer sind eifrige Refurbished-Käufer

Deutsche Ebay-NutzerInnen besonders an Nachhaltigkeit interessiert

In diesen Produktgruppen spielt Re-Commerce die größte Rolle

Zum dritten Mal in Folge veröffentlicht eBay seinen Recommerce Report und gibt darin Insights über das Kauf- und Verkaufsverhalten von Ebay-NutzerInnen weltweit. Im Zuge der Umfrage wurden auch rund 1.000 aktive Ebay-Käufer in Deutschland befragt. Übergreifend zeichnet sich in dem Bericht ein großes Interesse der deutschen Ebay-NutzerInnen für gebrauchte und refurbished Produkte ab: 88 Prozent haben auf dem Online-Marktplatz in den vergangenen Monaten Gebrauchtes gekauft, immerhin 23 Prozent griffen zu generalüberholten beziehungsweise refurbished Artikeln. Damit liegen die Ebay-NutzerInnen über dem deutschen Durchschnitt. Eine repräsentative Civey-Umfrage1 aus dem Herbst vergangenen Jahres zeigt, dass rund 30 Prozent der Verbraucher in Deutschland oft oder gelegentlich gebrauchte oder generalüberholte Produkte kaufen.Die gesuchten Produkte für weniger Geld zu bekommen, ist laut Recommerce Report 2022 für Ebay-Nutzer in Deutschland (72 Prozent) wie auch weltweit (69 Prozent) der wichtigste Grund, refurbished beziehungsweise generalüberholte Artikel einzukaufen. Doch der Faktor Nachhaltigkeit spielt zumindest in Deutschland eine ähnlich wichtige Rolle: 55 Prozent der Ebay-NutzerInnen zählen ihn zu den Hauptgründen für den Kauf von Generalüberholtem. Damit liegt Deutschland im internationalen Vergleich der eBay-Märkte deutlich über dem Durchschnitt von 41 Prozent.Ebay-NutzerInnen in Deutschland, die gebrauchte Waren kaufen, greifen vor allem zu Elektronik-Artikeln (56 Prozent), Kleidung und Accessoires (34 Prozent), Produkten rund um Haus und Garten (32 Prozent) sowie Autoteilen (26 Prozent) und Büchern (25 Prozent).Bei refurbished Artikeln liegen ebenfalls elektrische Geräte auf den vordersten Rängen: Wiederaufbereitete Smartphones (43 Prozent), Küchengeräte (36 Prozent) sowie Laptops und Desktop-PCs (29 Prozent) werden von Refurbished-KäuferInnen bei eBay am häufigsten gekauft.