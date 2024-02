Zufriedenheits-Ranking Paketdienstleister 2024

Ranking ECommerce-Paketversender: Amazon liegt vor der Deutschen Post

19.02.2024 - Unsere repräsentative Erhebung hat ermittelt, welchen KEP-Dienstleister man in Deutschland nutzt, wenn es um den Versand von ECommerce-Paketen in Deutschland geht - und mit welchem die Menschen am zufriedensten sind. Das Ergebnis dürfte den Branchenverantwortlichen nicht gefallen.