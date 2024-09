Otto Group Logistics wird zu SupplyX

Ex-Hermes International

Die Otto Group Logistics GmbH , zuvor Hermes International, agiert künftig unter der Marke SupplyX. Das Unternehmen der Otto Group will seine Position als Logistikdienstleister für globales Supply Chain Management und Freight Forwarding und als Partner für B2B-Kunden weiter ausbauen.SupplyX optimiert bereits heute das Supply Chain Management für eine Vielzahl von E-Commerce und Einzelhandelsunternehmen. Der Logistikdienstleister unterstützt bei der Planung, Koordination und Kontrolle von Warenflüssen vom Lieferanten bis zur Endkundschaft. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Performance-Optimierung von Lieferketten, einschließlich der Implementierung kundenspezifischer Supply-Chain-Management-Strategien, um den Kundennutzen nachhaltig zu maximieren."Wir haben in den vergangenen Jahren wertvolles Expertenwissen in den Bereichen Freight Forwarding, Diversifizierung, Markteinstieg, neue Produktionsstandorte, Digitalisierung, Zoll und Nachhaltigkeit aufgebaut und kombinieren dieses Know-how mit den wachsenden digitalen Möglichkeiten, um einen klaren Mehrwert und Wettbewerbsvorteil zu bieten", sagt Geschäftsführer Henning Goldmann. Das wachsende Dienstleistungsangebot unterstreiche man nun mit dem Rebranding: "Als SupplyX unter dem Dach der Otto Group werden wir unsere Wachstumsstrategie als wegweisender und innovativer Logistikakteur weiter ausbauen." Das Unternehmen wird zudem seine Supply-Chain-Services und digitalen Lösungen ausbauen und maßgeschneiderte Lösungen für internationale Lieferketten umsetzen.Vor der Schaffung der Marke SupplyX war Hermes International zunächst unter dem Dach von Hermes Germany tätig. Als Wachstumsstrategie wurde der Dienstleister als eigenständiges Unternehmen etabliert und firmiert als Otto Group Logistics GmbH. Die Geschäftsführung liegt bei Henning Goldmann und Eva Witte.Mit dem dazugehörigen Marketing hat es die Otto Group offenbar nicht so eilig: Otto Group Logistics GmbH ist online noch unter dem Hermes-Webdach zu finden, die Domains Supplyx.de und Supplyx.com waren bei Redaktionsschluss noch bei Domainhostern geparkt beziehungsweise stehen sogar noch zum Verkauf. Eine Rückfrage der Redaktion blieb bisher unbeantwortet.