ECommerce-Apps: Anwendungen scheitern beim Nutzer-Engagement

23.08.2019 Nur 16 Prozent der neuen Nutzer registrieren sich innerhalb einer Woche nach der Installation einer Shopping-App und nur 11,6 Prozent der neuen Nutzer bleiben in der ersten Woche in der ECommerce-App aktiv. Sogar fast die Hälfte (42 Prozent) der neuen Nutzer deinstallieren die App in den ersten 30 Tagen nach Installation. Dagegen installieren nur 5 Prozent der Nutzer die App in 30 Tagen nach Deinstallation erneut. Das geht aus dem Branchen-Benchmark-Report für E-Commerce-Apps von Kundenbindungsplattform CleverTap hervor.