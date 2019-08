Pleitewelle bei deutschen Fintechs

31.07.2019 Allein in den ersten zwei Quartalen 2019 haben fast drei Dutzend Fintechs das Geschäft eingestellt. 70 Prozent der Banken in Deutschland sehnen das herbei. Sie wünschen sich, dass die "Fintech-Blase" platzt, damit die Institute wieder mehr Geld verdienen. Dennoch betreiben 69 Prozent eigene Startups oder stehen kurz davor. Eben so viele arbeiten mit digitalen Neustartern zusammen. Das geht aus einer Umfrage der Software-Firma Camunda hervor.