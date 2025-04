Neue Managing Directorin bei FTI Consulting

Branche

Kristin Alena Sadowski verstärkt als Managing Director die FTI Consulting in Deutschland. Sie wird von Frankfurt aus im Segment Strategic Communications tätig sein und das strategische Kommunikations- und Change-Beratungsangebot von FTI Consulting für Unternehmen in Veränderungs- und Krisensituationen weiter ausbauen.Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung berät Kristin Alena Sadowski Unternehmen in geschäftskritischen Phasen, insbesondere bei Transformationen und in Krisen. Sie kommt von der Kommunikationsberatung Brunswick Group , wo sie das Transformationsgeschäft maßgeblich mit aufgebaut hat.Parallel dazu befördert FTI Consulting Steffi Kim heute zur Managing Director. Sie ist seit 2012 im Bereich Unternehmens- und Finanzkommunikation für das Unternehmen tätig.