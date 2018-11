Click & Collect hat hohes Potenzial für den Handel

Verbraucher sind bereit für "Click & Collect"

60 Prozent der Umfrageteilnehmer haben schon einmal die Option genutzt, Ware online zu kaufen und diese im Geschäft abzuholen. Nur 7 Prozent kennen dieses Service-Angebot nicht. Und das weitere Potenzial für den Handel ist groß. Allein die Bereitstellung der Bezahlart "Kauf auf Rechnung" würde den Nutzungsgrad von "Click & Collect" deutlich steigern - zudem kann sich mehr als die Hälfte der Nicht-Nutzer vorstellen, online bestellte Ware künftig im stationären Handel abzuholen.Viele Verbraucher haben schon Erfahrungen mit "Click & Collect" gemacht und für die Nutzung ist insgesamt ein großes Interesse vorhanden: Mehr als die Hälfte der Befragten haben schon einmal diesen Service genutzt. 33 Prozent geben an, ihn zu kennen, aber noch nie in Anspruch genommen zu haben. Nur 7 Prozent kennen das Serviceangebot nicht.Die Top-Gründe, die "Click & Collect" attraktiv machen: Versandkosten sparen (55 Prozent), Flexibilität bei der Abholung (48 Prozent) sowie kostenlose Retoure im Geschäft (34 Prozent) und die Möglichkeit, die Abholung mit anderen Einkäufen "vor Ort" zu verbinden (34 Prozent).Die Erfahrungen mit "Click & Collect" sind gut: Drei von vier Nutzern hatten noch nie Probleme bei der Abholung der bestellten Waren im Geschäft. Auch mit der Anzahl und Verbreitung der Shops, die "Click & Collect" anbieten, sowie der Angebotsvielfalt sind die Umfrageteilnehmer zufrieden. Alles in allem wird die Leistungsperformance des Serviceangebots mit "befriedigend" benotet. Aber auch die Verbraucher sind zuverlässig: Vier von fünf "Click & Collect"-Nutzern (82 Prozent) geben an, noch nie die Abholung von bestellten Waren im Geschäft versäumt zu haben.51 Prozent der "Click & Collect"-Nutzer haben in den vergangenen zwölf Monaten zwei- bis fünfmal auf diese Weise eingekauft. Rund 25 Prozent der Umfrageteilnehmer nur einmal (21 Prozent) bzw. gar nicht (4 Prozent). Ein weiteres Viertel (24 Prozent) mehr als sechsmal. Die meisten Bestellungen von "Click & Collect"-Nutzern gelten Produkten aus den Warengruppen "Bekleidung, inklusive Schuhe", gefolgt von "Unterhaltungsprodukte" (43 Prozent) und "Freizeit" (25 Prozent).