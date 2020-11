Der E-Commerce, die Pandemie und das Weihnachtsgeschäft: So wollen die Deutschen shoppen 

Knapp die Hälfte (45 Prozent) der befragten Deutschen sagen, dass sie sich beim Online-Einkauf wohler fühlen als im Laden. Sie werden zudem in den kommenden Monaten in den meisten Produktkategorien mehr online einkaufen. Das Offline-Shopping beschränken sie hauptsächlich auf Lebensmittel, Haushaltsprodukte sowie alkoholhaltige Getränke, wie die Criteo-Umfrage aufzeigt.



Die meisten deutschen Käufer (79 Prozent) suchen auf ECommerce-Websites und Apps nach Geschenken. Ältere Konsumenten (Baby Boomer und vorherige Generationen) beginnen ihre Suche nach Geschenken jedoch eher im stationären Handel. Laut Umfrage wollen sich hier 47 Prozent in Stores zu Geschenkideen inspirieren lassen.



Entscheidende Faktoren sind ein kostenloser (46 Prozent) sowie schneller Versand (36 Prozent), aber auch niedrige Preise (26 Prozent). Ausschlaggebend für die Kaufentscheidung können zudem Empfehlungen von Freunden und der Familie sein. 34 Prozent sagen, dass diese ihre Geschenkkäufe in diesem Jahr beeinflussen werden.

Das hat eine Umfrage von Criteo , dem Technologieunternehmen für vertrauensvolles und effektives Advertising, unter 1.100 Deutschen ergeben.Der Black Friday Ende November galt für einen Großteil der Händler bislang als Auftakt des Weihnachtsgeschäfts. In diesem Jahr halten die Verbraucher allerdings schon viel früher Ausschau nach Angeboten. So geben vier von zehn Befragten an, nicht bis zum Black Friday mit dem Geschenkekauf zu warten, wenn sie frühzeitig Rabatte von ihren bevorzugten Einzelhändlern erhalten. Und diese am liebsten online.