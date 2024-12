Publicis besetzt neugeschaffene Stelle

Branche

Bild: Publicis Karin Ross

Publicis engagiert Karin Ross zum 1. Januar 2025 als Chief Media Officer. Die Managerin wird in der neu geschaffenen Rolle die Implementierung der weltweiten 'Connected Media-Strategie' in der DACH-Region verantworten. Ross wird Teil des Management Boards der Agenturgruppe in DACH und berichtet in ihrer Funktion direkt an Gruppen-CEO Frank-Peter Lortz . Das Management der Publicis Media berichtet an Ross. Karin Ross war vor ihrem Engagement bei der Publicis-Groupe insgesamt 15 Jahre lang in unterschiedlichen Führungsrollen, zuletzt als CEO DACH, bei GroupM tätig.