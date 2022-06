Google MUM-Update: Wie Sie Ihren Content jetzt optimieren müssen

HANDLUNGSRELEVANZ

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR SEO-Arbeit besteht immer weniger darin, dem Inhalt mit Tricks und Kniffen auf die Sprünge zu helfen. Stattdessen geht es darum, die Funktionsweisen von Google zu kennen und zu nutzen.

Seit März rollt Google weltweit mit dem Multitask Unified Model (MUM) ein einschneidendes Update aus. Wie üblich geht das Unternehmen dabei schrittweise vor. Heißt: Einzelne Features werden nach und nach eingeführt, stehen zunächst nicht in allen Regionen zur Verfügung und werden unter Umständen erneut überarbeitet. Gerade in der Einführungsphase kann außerdem die Gewichtung einzelner Funktionen variieren. Bedeutet: In den kommenden Monaten wird es viel Bewegung in den Suchergebnissen geben.Zugleich ist aber auch für Kontinuität gesorgt. Das MUM-Update, da sind s