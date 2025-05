Michaela Gross ist neue Co-Chefin bei Akima

Personalie

In ihrer neuen Rolle wird Michaela Gross für die strategische Weiterentwicklung der Agentur sowie den Ausbau des Neugeschäfts verantwortlich. Akima ist Teil der Faktenkontor-Gruppe und auf Technologie- und Digitalkommunikation im DACH-Raum spezialisiert.Gross war seit Januar 2023 Managing Director DACH bei der internationalen B2B-Agentur April Six in München. Davor verantwortete die studierte Kommunikationswissenschaftlerin über 10 Jahre die Bereiche Technologie und B2B bei der Netzwerkagentur Grayling in Deutschland und hatte Führungspositionen unter anderem bei Harvard PR inne. Ihre berufliche Laufbahn begann sie in der Unternehmenskommunikation der früheren HYPO Bank, jetzt Unicredit, und bei SIXT. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Kommunikation für Technologieunternehmen, bringt umfassende Beratungs- und Branchenkompetenz sowie langjährige Führungserfahrung auf Agentur- und Unternehmensseite mit.Dr. Roland Heintze, geschäftsführender Gesellschafter der Faktenkontor Group, kommentiert die Personalie: "Michaela Gross wird mit ihrer internationalen Erfahrung, ihrem fundierten Verständnis für integrierte Kommunikation und globalem Netzwerk unsere Agentur bereichern. Ich freue mich sehr, dass wir sie mit ihrem breitgefächerten Background für Akima gewinnen konnten. Sie wird als Doppelspitze mit CEO Volker Schmidt die Leitung der Agentur übernehmen und das Wachstum im deutschsprachigen Raum weiter vorantreiben."Michaela Gross sagt: "Medien und Technologien ändern sich disruptiv und Kommunikatoren müssen flexibel reagieren. Akima ist durch die Zugehörigkeit zur Faktenkontor-Gruppe, einen erstklassigen Kundenstamm und umfassende Services optimal positioniert, um technologieorientierten Unternehmen jeder Größe integrierte und zukunftsweisende Kommunikationslösungen zu bieten."