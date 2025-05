OMG, das OMR! - Das geht auf Deutschlands rauschendster Branchenfeier ab

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Etwas erwachsener geworden, lässt die OMR andere Branchenevents trotzdem alt aussehen. Das Ökosystem um sie herum ist feste Größe für Branche, Agenturen und Recruiting geworden.

Es sei nicht so spektakulär wie in den Vorjahren, befindet Ralf Scharnhorst , während im Hintergrund nach Aufmerksamkeit suchende Podiums-Speaker um die Wette tönen, aber: "Das ist durchaus positiv zu sehen: Man hat Platz zum Gehen und Stehen und kann besser zuhören!" Der Co-Gründer von SinnerSchrader ist heute Geschäftsführer der Online-Mediaagentur Scharnhorst Media und in Hamburg vor Ort.Vergangenes Jahr kamen 67.000 Menschen zur OMR , die einst als 'Online Marketing Rockstars' mit 200 BesucherInnen gestartet war. Das führt regelmäßig zu einer proppenvollen Stadt mit ausgebuchten Hotels. Das geht soweit, dass die Stadt, der das Festival-Gesch