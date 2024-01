Agenturen und die AfD: Nehmt Ihr braune Kohle?

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Die nicht repräsentative Umfrage von iBusiness ergibt eine einheitliche Ablehnung bei unterschiedlichen Motivationen und Trennschärfen gegenüber Rechts.

Man darf ohne demokratischen Zwangsoptimismus sagen: Deutschlands Rechte sind in Panik. Nachdem ein Treffen hochrangiger Politiker und Wirtschaftsvertreter mit AfD-Funktionären zum Thema Massendeportationen die Zivilgesellschaft aufgerüttelt hat, gingen Hunderttausende in den Städten und Millionen bundesweit gegen die rechtsextreme Partei auf die Straßen. Mit Wirkung: Es zeigt sich, dass der gerne vorgetragene Narrativ, Gegenwind würde die rechte Anhängerschaft nur verhärten, unzutreffend ist: So stellen Soziologen eine tiefe Verunsicherung mit fließender Nachbarschaft zur Panik in der Anhängerschaft fest . Hauptgrund: Die massenhafte und sichtbare Oppositi