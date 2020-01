Dress for less und Saks OFF 5th fusionieren

21.01.2020 Die Signa Gruppe legt ihre Mode-Outlet-Multichannelhändler Dress for less und Saks OFF 5th zusammen. Damit entsteht ein starker Omnichannel-Offprice-Retailer mit integrierter Unternehmenszentrale in Frankfurt am Main. Darüber hinaus wird die Logistik noch konsequenter auf die speziellen Bedürfnisse dieses Geschäftsmodells ausgerichtet und am Standort Dietzenbach konzentriert. Mit der Fusion sollen Synergieeffekte, insbesondere in IT und Logistik, realisierbar sowie große Wachstumspotenziale im Outlet-Geschäft geschaffen werden. Das künftige Management-Team besteht aus Jörg Hensen , Constanze Olschewsky und Hanneke van Meeteren