Home-Office: Ein Viertel mit Internetversorgung unzufrieden

Rund ein Viertel (24 Prozent) der Verbraucher sind in Zeiten von vermehrtem Home-Office oder Home-Schooling mit der Geschwindigkeit ihres Internets unzufrieden. Das geht aus einer repräsentativen YouGov-Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Check24 hervor. Jeder Fünfte (22 Prozent) gab an, dass er mit seiner Internetgeschwindigkeit "sehr zufrieden" ist, etwa 48 Prozent sind "eher zufrieden". 44 Prozent haben in den vergangenen zehn Jahren ihren Internetanbieter nicht gewechselt.Fast die Hälfte der Verbraucher (44 Prozent) hat in den vergangenen zehn Jahren ihren Internetanbieter gar nicht gewechselt. Ein Viertel lediglich einmal, 14 Prozent zweimal. Und auch aktuell denken lediglich 13 Prozent der Verbraucher darüber nach, ihren Anbieter zu wechseln. 78 Prozent wollen ihrem Telekommunikationsunternehmen treu bleiben.