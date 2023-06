12,7 Prozent der Bewerber nutzen bereits Künstliche Intelligenz

Über ein Drittel finden: KI in der Bewerbung ist "Betrug"

Bewerbungswahrscheinlichkeit ohne Anschreiben höher

Unter HR-Verantwortlichen wird die Anwendung von Künstlicher Intelligenz im Recruiting aktuell lebhaft diskutiert. Doch auch die Bewerber beginnen nachzurüsten: Schon 12,7 Prozent von ihnen nutzen KI-Anwendungen wie ChatGPT, um Anschreiben zu verfassen. Weitere 36,6 Prozent haben noch keine praktischen Erfahrungen damit, können sich den Gebrauch aber prinzipiell vorstellen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung, für die der HR-Tech-Anbieter Softgarden 3.811 Bewerbende befragt hat."Einige Bewerber haben begonnen, ihre Anschreiben mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (zum Beispiel ChatGPT) zu verfassen, Könntest du dir das auch vorstellen?" Bei dieser Frage entscheiden sich 12,7 Prozent der Bewerber für die Antwortoption "Ja, das habe ich schon einmal ausprobiert."36,6 Prozent können sich das vorstellen, haben aber bislang keine praktischen Erfahrungen mit KI gesammelt. 37,8 Prozent lehnen den Gebrauch von Künstlicher Intelligenz zum Verfassen von Anschreiben mit der Begründung ab, das sei "Betrug". 12,9 Prozent ist es "zu kompliziert", ChatGPT &Co. fürs Anschreiben zu nutzen.Mehr Männer als Frauen haben schon erste Erfahrungen mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz in der schriftlichen Bewerbung gesammelt: Während 13,7 Prozent der Männer schon einmal Künstliche Intelligenz benutzt haben, um ein Anschreiben zu verfassen, sind es bei den Frauen 10,5 Prozent. Allerdings können sich 38,8 Prozent der Bewerberinnen vorstellen, dies künftig zu tun."Passende Formulierungen sind oft nicht leicht zu finden, vor allem wenn man bereits eine große Menge von Bewerbungen geschrieben hat. Tools wie ChatGTP können dabei helfen, Bewerbungen abwechslungsreicher zu gestalten", schreibt ein Bewerber in einem Kommentarfeld. "Ist sehr einfach, macht irgendwann jeder", ein anderer.Mit zunehmendem Gebrauch von KI durch Bewerbende dürfte die Aussagekraft des Anschreibens weiter abnehmen. Noch stellt das Schreiben für viele Jobsuchende eine Bewerbungshürde dar: 53,0 Prozent der Bewerber geben an, es würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, sich zu bewerben, wenn ein Arbeitgeber auf die Anforderung eines Anschreibens verzichtet. Unter ihnen ist die Nutzung von KI fürs Anschreiben stärker verbreitet und liegt bei 16,8 Prozent.