Europäer tun es im Büro und Amerikaner sind schneller fertig

New Work

Wachsender Unterschied zwischen nordamerikanischen und europäischen Meetingformen Europäerinnen und Europäer planen ihre Meetings weiter im Voraus, während Nordamerikanerinnen und -amerikaner kürzere Meetings abhalten.



Europäerinnen und Europäer planen ihre Meetings weiter im Voraus, während Nordamerikanerinnen und -amerikaner kürzere Meetings abhalten. Die europäischen Befragten kehren schneller ins Büro zurück als die nordamerikanischen Während in den USA und in Kanada die digitalen Meetings, die wir alle während der COVID-19-Pandemie intensiv eingesetzt haben, immer noch mit Begeisterung genutzt werden, kehren die Europäerinnen und Europäer schneller wieder ins Büro zurück.



Während in den USA und in Kanada die digitalen Meetings, die wir alle während der COVID-19-Pandemie intensiv eingesetzt haben, immer noch mit Begeisterung genutzt werden, kehren die Europäerinnen und Europäer schneller wieder ins Büro zurück. Je kurzfristiger die Einladung, desto kürzer das MeetingBesprechungen, die mehr als einen Monat im Voraus geplant werden, dauern in der Regel eine Stunde oder länger. Bei Einladungen, die mit einer Woche Vorlaufzeit verschickt werden, dauern die Meetings selten länger als 60 Minuten.

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

In Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) hat Terminplanungs-App Doodle eine globale Studie zum Meetingverhalten in 2023 erstellt und dafür 2.500 Unternehmerinnen und Unternehmer, Führungskräfte sowie Geschäftsleitungsassistentinnen und -assistenten befragt, wie sie ihren Tag planen und gestalten.Dem Trend der letzten Jahre folgend, sind virtuelle Meetings nach wie vor die häufigste Form der Zusammenkunft in Nordamerika. 42 Prozent der Sitzungen fanden dort ausschließlich online statt. Hybride Treffen (mit einer Mischung aus persönlichen und telefonischen oder Videokonferenz-Terminen) waren mit 38 Prozent am zweithäufigsten vertreten.In Europa hat sich die Situation schneller wieder so entwickelt, wie sie vor der Einführung von COVID war. Persönliche Treffen waren am weitesten verbreitet und machten etwas weniger als die Hälfte aller Treffen aus (44 Prozent). Ein Viertel der Treffen war eine Mischform und nur etwa ein Fünftel (21 Prozent) fand rein online statt.Sowohl Europa als auch Nordamerika stimmen bei der beliebtesten Größe von Meetings überein. Meetings mit sechs bis zehn Personen machten 43 Prozent der gebuchten Besprechungen in Nordamerika aus. In Europa war diese Zahl mit 42 Prozent fast identisch.Gruppenmeetings mit drei oder mehr TeilnehmerInnen machten weltweit den größten Anteil an Meetings aus und übertrafen damit diejenigen, die Einzelgespräche planten.Das liegt wahrscheinlich daran, dass nach der COVID-19 Pandemie eine Rückkehr zu "normalen" Arbeitsgewohnheiten stattgefunden hat.Während der Pandemie, als viele Menschen von zu Hause aus arbeiten mussten, sahen wir einen deutlichen Anstieg der Menschen, die Termine zu Themen wie psychische Gesundheitschecks und virtuelle Nachholtermine vereinbarten. Da die Beschränkungen für Meetings nach COVID-19 nach und nach abnahmen, kehrten die Einzelgespräche auf das Niveau vor der Pandemie zurück.