Logistiker Nosta gründet E-Commerce aus

Mit dem Spin-off der NOSTA eCommerce GmbH will der Full-Service-Logistiker seine Dienstleistungen im Bereich E-Commerce stärken und ausbauen. Neben der bisherigen Warehouse-Lösung für Individualkunden bietet die neue Gesellschaft fortan auch eine eigene Produktlösung an. Damit sollen Kunden mit weniger spezifischen Prozessanforderungen und dadurch kürzeren Projektlaufzeiten ihr Geschäft beginnen können. Offizieller Startschuss ist der 1. Januar 2023 unter der Leitung von Benjamin Jansson als Chief Operating Officer.Benjamin Jansson will "zukünftig weitere ECommerce-Dienstleistungen ergänzend zum Warehousing erschließen und damit unseren Kunden vielfältige Lösungen aus einer Hand anbieten." Schließlich brauche ein Onlinehändler nicht nur eine performante ECommerce-Abwicklung im Warehouse, sondern auch weitere Services, um sein Geschäft ganzheitlich abzuwickeln. Dabei stehe der Ansatz einer übergreifenden Omnichannel-Strategie mit der Auftragsabwicklung über verschiedene Verkaufskanäle im Vordergrund.Zuletzt steuerte der 43-Jährige als Head of eCommerce der NOSTA Logistics GmbH alle ECommerce-Aktivitäten. Vorher war der gelernte Bankkaufmann und studierte Diplom-Betriebswirt für das Fulfillment bei Arvato und später bei Fiege zuständig.