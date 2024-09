Serviceplan schließt Krisenjahr mit Rekordergebnis

Bilanz

Creative & Content (Serviceplan und Saint Elmo's): 228 Millionen Euro, plus 5 Prozent (Vorjahr 217 Millionen Euro)



Media & Data (Mediaplus und Facit): 313 Millionen Euro, plus 21 Prozent (Vorjahr 258 Millionen Euro)



Digital Experience & Technology (Plan.Net und The Marcom Engine ): 262 Millionen Euro, plus 7 Prozent (Vorjahr 246 Millionen Euro)



Sonstiges (Events, Überlab ): 15 Millionen Euro, (Vorjahr 18 Millionen Euro)

Ausblick 2024/2025

Die integrierte Agenturgruppe, die aus ihren Houses of Communication die Bereiche "Creative & Content", "Media & Data" und "Digital Experience & Technology" mit den Marken Serviceplan und Saint Elmo's bedient, erreicht Wachstum in all diesen Disziplinen. Die Umsätze im Überblick:Das erfolgreiche Wirtschaftsjahr der Gruppe war geprägt durch zahlreiche Kunden- und Etatgewinne, viele von ihnen markenübergreifend innerhalb der Agenturgruppe, darunter unter anderem Lufthansa (Serviceplan), E.ON Energie Deutschland (Mediaplus), KFC (Plan.Net Gruppe), Otto (Mediaplus) und die Bitburger Braugruppe (Serviceplan, Future Marketing Management Consultants, Serviceplan Activation)."Wir konnten deutlich - und über alle Agenturbereiche hinweg - wachsen. Das macht mich enorm stolz", freut sich Florian Haller , CEO Serviceplan Group, zurecht. "Mein Dank gilt allen KollegInnen weltweit, die das möglich gemacht haben. Wir haben uns gemeinsam auf unsere Stärken fokussiert, die Digitalisierung weiter vorangetrieben und wichtige Wachstumsinitiativen an den Start gebracht."Für das kommende Geschäftsjahr ist das Ziel der Agenturgruppe, die Strukturen und Erfolge aus 2023/2024 zu festigen und weiter zum Erfolg zu führen. Übergeordnet wird die gruppenweite AI Initiative weiter forciert und implementiert. Neben dem Aufbau eines Houses of Communication in UK stehen Lösungen und Angebote aus den folgenden drei Innovationsbereichen 2024/2025 im Fokus: Cultural Marketing, 1st Party Data und Spatial Computing.Mit gezielten Initiativen setzt die Serviceplan Group auf globales Wachstum: "Mit unseren AI Labs in San Francisco und München ist unser Ziel, mehr als je zuvor die enormen Chancen von AI zu nutzen und kommend von Pilot- und Einzelprojekten jetzt konkrete Use Cases in das Geschäft zu implementieren. Wir wollen unsere europäische Media Agenturgruppe ausbauen, Healthcare Angebot ausweiten und in Sachen Cultural Marketing, 1st Party Data und Spatial Computing weiter nach vorne kommen", erklärt Haller.