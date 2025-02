TikTok dominiert: Deutsche verbringen immer mehr Zeit in Social Media

Die Deutschen verbringen täglich eine Stunde und 41 Minuten in sozialen Netzwerken. Das sind zwei Minuten mehr als im Vorjahr und macht knapp ein Drittel der gesamten Internetzeit aus. Laut dem aktuellen Report " Digital 2025 ", erstellt von der Social Media-Agentur We Are Social und Meltwater , nutzen sie im Schnitt 5,5 Plattformen pro Monat. WhatsApp bleibt die meistgenutzte App, während Instagram Facebook überholt hat. TikTok liegt bei den Nutzerzahlen auf Platz vier und verzeichnet die höchste Verweildauer: 35 Stunden pro Monat. Zum Vergleich: YouTube kommt auf 15 Stunden, Facebook